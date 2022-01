Powstanie serial na podstawie powieści Stephena Kinga "Joyland" 0

Od czasu do czasu pojawiają się doniesienia na temat ekranizacji powieści króla horrorów, Stephena Kinga. Jakieś czas temu mówiono już o ekranizacji Joyland, powieści wydanej w 2013 roku. Na pewien czas temat jednak zniknął.

Stephen King

Tym razem temat powraca za sprawą Ostar Productions. Firma wykupiła już prawa do ekranizacji i w planach jest przygotowanie serialu dla stacji Freeform. Scenariusz mają wspólnie napisać Chris Peña i Cyrus Nowrasteh. Dopiero za jakiś czas poznamy więcej szczegółów.

Przypomnijmy fabułę Joyland: Devin Jones, młody student, zatrudnia się na okres wakacji w lunaparku, by zapomnieć o zawodzie miłosnym. Tam jednak zmuszony jest zmierzyć się z brutalnym morderstwem sprzed lat. Jego świat ulegnie kompletnemu przeobrażeniu…

Joyland to prawdziwa perełka w dorobku autora! Zdaniem wielu Stephen King jest tu w szczytowej pisarskiej formie. To opowieść z pogranicza horroru, kryminału i powieści obyczajowej o dojrzewaniu, która jest jednocześnie niezwykła i wzruszająca. Niektórzy porównują tę książkę do takich hitów jak Zielona Mila czy Skazani na Shawshank.

Źrodło: Slash Film