''Oszust z Tindera'' - zwiastun ciekawego dokumentu Netflixa 0

Netflix prezentuje zapowiedź swojego nowego filmu dokumentalnego Oszust z Tindera. Odpowiadają za niego producenci serialu Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę.

Oszust z Tindera zabierze nas do świata internetowych randek, w celu pokazania, że współczesna miłość to bardzo niebezpieczna gra. Dokument ma przypomnieć nam, że nie wszystko złoto, co się świeci.

Bohaterem dokumentu jest tinderowy oszust, podający się za bogatego potentanta diamentów, który uwodził młode kobiety i wyłudzał od nich olbrzymie pieniądze. Teraz mężczyzna ten jest poszukiwany przez służby wielu krajów. O swoich przeżyciach opowiadają trzy oszukane kobiety, które teraz postanowiły się zemścić.

Netflix realizując ten dokument chce ostrzec innych, że czasami jedno przesunięcie w aplikacji może zmienić całe życie, a coś, co zapowiada się bajkowo, może okazać się koszmarem.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię dokumentu odpowiada Felicity Morris. Jego premiera na Netflix 2 lutego 2022 roku.

Źrodło: Netflix