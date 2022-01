Doczekaliśmy się! Netflix pracuje nad polskim serialem fantasy ''Krakowskie potwory'' 0

Netflix ogłosił, iż wiosną tego roku na platformę zawita nowy polski serial. Może nie uwierzycie, ale będzie to produkcja fantasy.

na zdjęciu Andrzej Chyra, film ''Szron''

Serial nosi tytuł Krakowskie potwory, a jego fabuła opierać się ma na mitologii słowiańskiej i legendach dawnego Krakowa.

Platforma opublikowała także pierwsze zdjęcia z serialu, które zobaczyć możecie poniżej. Czy przemawiają one do Was? Myślicie, że produkcja ta ma szansę niezostania kiczowatym chłamem? Słowiańska mitologia to wielkie źródło naprawdę ciekawych inspiracji, które w dobrych rękach i przy odpowiednim artystycznym przedstawieniu mogłyby stać się podkładem do naprawdę doskonałego dzieła.

W obsadzie Krakowskich potworów znajdują się Barbara Liberek, Stach Linowski, Andrzej Chyra, Małgorzata Bela-Pawlikowska, Anna Paliga, Daniel Namiotko, Mateusz Górski, Małgorzata Gorol, Maja Chan, Kaja Chan i Stanisław Cywka. Za całość odpowiadają same kobiety. Scenariusz napisały Magdalena Lankosz, Anna Sieńska i Gaja Grzegorzewska, a za kamerą stanęły Kasia Adamik i Olga Chajdas.

Fabuła serialu skupi się na Alex, młodej i zdolnej studentce medycy, która trafia do elitarnej grupy na czele której stoi profesor Zawadzki. Okazuje się, że grupa ta pod przykrywką badań naukowych zajmuje się czymś innym. Dziewczyna wplątana zostaje w całkowicie obcy sobie świat, w którym nie brak pradawnych potworów i żądnych krwi bóstw.

