Uma Thurman walczy o syna w zwiastunie serialu ''Suspicion''

Po zaprezentowanej miesiąc temu serii zdjęć z serialu Suspicion, platforma Apple TV+, która odpowiada za produkcję, zaprezentowała światu pełną zapowiedź oczekiwanego thrillera.

fragment plakatu promującego serial ''Suspicion''

Fabuła Suspicion skupia się na wpływowej amerykańskiej bizneswoman, w tej roli utalentowana amerykańska aktorka – Uma Thurman. Życie kobiety staje na głowie, kiedy tajemniczy sprawcy uprowadzają z centrum Nowego Jorku jej 21-letniego syna Leo Newmana. Porwanie zostaje jednak zarejestrowane i szybko trafia do Internetu. Na jego podstawie policja aresztuje czwórkę Brytyjczyków, mieszkających w tym samym hotelu, co uprowadzony chłopak. W miarę trwania śledztwa okazuje się jednak, że obcokrajowcy mogą mieć inną rolę w całym porwaniu, niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka… Kto stoi za tajemniczym uprowadzeniem, a kto znalazł się tylko w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie?

W obsadzie oprócz Thurman znajdują się Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries, Angel Coulby i Lydia West. Showrunnerem i producentem wykonawczym serii jest Rob Williams.

Suspicion składa się z ośmiu odcinków. Jego fabuła opiera się na izraelskim serialu Podwójna gra.

Premiera serialu Suspicion już 4 lutego 2022 roku.

