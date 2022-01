Reżyser filmu ''Świnia'' za kamerą trzeciego ''Cichego miejsca'' 0

Trzeci film z serii Ciche miejsce za moment będzie miał oficjalnie swojego reżysera. Na ostatnim etapie negocjacji jest Michael Sarnoski, reżyser, scenarzysta i producent filmu Świnia z Nicolasem Cagem.

na zdjęciu Nicolas Cage, film ''Świnia''

Wcześniej funkcję reżysera pełnił Jeff Nichols, jednak w ubiegłym roku zrezygnował on z tego projektu, aby poświęcić się innemu dziełu science fiction, które również powstaje dla Paramount.

Pomysłodawcą fabuły zarówno tej części, jak i dwóch poprzednich jest John Krasinski. Odpowiedzialny jest on także za ich reżyserię. Teraz jednak postanowił oddać pałeczkę komuś innemu.

O fabule trzeciego filmu prawie nic nie wiadomo. Wszystko trzymane jest w ścisłej tajemnicy. Ciche miejsce 2 było prawowitym sequelem, trójka zaś jak donoszą zagraniczne media, ma być bardziej spin-offem, niż kontynuacją. Jej zadaniem będzie rozbudowa post-apokaliptycznego uniwersum, więc bardzo prawdopodobne, że na ekranie nie zobaczymy już Emily Blunt.

Dotychczasowe dwa filmy z serii odniosły wielki sukces. Ciche miejsce 2 miało wielokrotnie przekładaną datę premiery, jednak kiedy w końcu trafiło do kin to do tej pory zarobiło 297 mln dolarów. W pierwszy weekend wyświetlania produkcja przyniosła już dochód rzędu 57 mln dolarów.

Co sądzicie o angażu Nicholsa na reżysera Cichego miejsca 3? Czy poradzi on sobie z stworzonym przez Krasinskiego hitem?

Źrodło: Variety