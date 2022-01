Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Diuna" - wizualno-muzyczne arcydzieło z gwiazdorską obsadą już na DVD i Blu-ray 0

Diuna, wizualno-muzyczne arcydzieło z gwiazdorską obsadą w reżyserii Denisa Villeneuve’a, adaptacja kultowej książki Franka Herberta, jest już dostępna na nośnikach 4K Ultra HD Blu-Ray™, Blu-Ray 3D™, Blu-Ray™ i DVD.

Diuna opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atrydy. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i naród. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Film w reżyserii nominowanego do Oscara® reżysera Denisa Villeneuve jest oparta na powieści Franka Herberta z 1965 roku, uważanej za jedną z najbardziej wpływowych książek XX wieku i inspirację wielu najpopularniejszych filmów wszech czasów.

Odkryłem tę książkę, gdy byłem nastolatkiem. Pamiętam, że byłem nią całkowicie zafascynowany tym, co mówiła o naturze – prawdziwym głównym bohaterze Diuny. W tym czasie studiowałem nauki ścisłe, chciałem zostać filmowcem lub biologiem, więc sposób, w jaki Frank Herbert podszedł do ekologii w tej książce, był dla mnie bardzo świeży i poetycki. Jego pogląd na naturę był absolutnie hipnotyzujący – zachwyciły mnie wszystkie piękne ekosystemy, które stworzył. Jego opis chaosu spowodowanego kolonializmem był portretem XX wieku i jest nadal aktualny. W tym wszystkim jest młody człowiek zmagający się ze swoją tożsamością, próbując odnaleźć się w świecie, tak jak ja sam. Sposób, w jaki Paul odkrywa swoją tożsamość poprzez inną kulturę, był dla mnie niesamowity.

opowiada Villeneuve

Filmowa adaptacja Diuny to rywalizacja rodzin, starcia plemienne, ucisk społeczny i katastrofa ekologiczna na bezlitosnej, surowej planecie – to wszystko tworzy fantastyczne, kinowe doświadczenie, które jest jednocześnie epickie i intymne.

Sam Herbert podróżował po świecie i był studentem historii, który czerpał wiele z tego, co działo się wokół. Villeneuve, uznawany za mistrza opowiadania skomplikowanych historii na ekranie, podszedł do Diuny w bardzo podobny sposób; jego celem było zabranie widzów do miejsc, w których nigdy nie byli.

Film kręcony był w plenerach na Węgrzech, w Jordanii, Abu Zabi i Norwegii, gdzie Villeneuve i jego zespół, w tym operator Greig Fraser i scenograf Patrice Vermette, stworzyli swoje własne, niesamowite planety.

Film od 12 stycznia dostępny jest również w kolekcjonerskich wydaniach 4K ULTRA HD BLU-RAY™ STEELBOOK i BLU-RAY™ STEELBOOK.

DODATEK SPECJALNY W WYDANIU DVD:

Arystokratyczne rody: odkryj planety, członków rodziny, historie, relacje, motywacje i wierzenia domów feudalnych oraz siły polityczne Diuny, poznaj wewnętrzne mechanizmy Galaktycznego Imperium Padyszacha

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY™ i 4K ULTRA HD:

Arystokratyczne rody

Za kulisami Diuny: Sala treningowa

Budowanie starożytnej przyszłości

Projektowanie czerwia pustyni

Garderoba z innego świata

Nowy pejzaż dźwiękowy

