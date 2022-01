Młody mężczyzna zostaje oskarżony o gwałt. Wkrótce pojawiają się liczne wątpliwości i pytania z tym związane. Czy rzeczywiście jest winny, a może sam jest ofiarą? Dwoje młodych bohaterów i ich bliscy zobaczą, jak ich życie i przekonania mogą zostać zniszczone, ale… czy prawda jest tylko jedna?

Francuski dramat Oskarżony wyreżyserowany przez zdobywcę Cezara Yvana Attala miał swoją światową premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Zagrali w nim m.in. Ben Attal, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Suzanne Jouannet. Yvan Attal nie wahał się przed powierzeniem głównych ról w filmie swojej życiowej partnerce Charlotte Gainsbourg i ich synowi Benowi.

Patrzyłem na nich przede wszystkim jak na aktorów […] Zagraliśmy razem z Benem w filmie "Pieskie życie", mieliśmy tam bardzo przejmującą scenę, która mnie bardzo dotknęła. Pomyślałem, że chciałbym znów to przeżyć, dzięki pracy przy nowym filmie. Zastanawiałem się też, kto mógłby zagrać jego matkę w "Oskarżonym". Stwierdziłem wtedy, że najlepiej zrobi to jego własna matka. I miałem rację. Między nimi dzieją się ważne rzeczy na ekranie, bardzo dobrze widać emocje między tymi postaciami. Wybrałem ich, tak jak wybieram innych aktorów do ról w moich filmach. mówi Yvan Attal