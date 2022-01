Kino Helios - Filmowe Poranki: "44 Koty", cz. 10 0

Kino Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – "Filmowe Poranki: 44 Koty, cz. 8", w niedzielę 16 stycznia o godz. 10:30.

Zaprezentujemy zestaw bajek:

Powietrzne podchody

Deszczowy dzień

Gra w kocikosza

Skarb Kotobrodego

Hipcia Mara

Pokaz: 16 stycznia o godz. 10:30.

44 koty to serial animowany dla najmłodszych widzów. Jest to bajka o codziennych perypetiach czterech kotów: Lampo, Milady, Pilou oraz Klopsika, którzy razem tworzą muzyczny zespół – Arcykoty. Pokazy swoich wokalnych umiejętności dają w garażu, który odwiedza ich wielu kocich przyjaciół, wraz z którymi przeżywają niebywałe przygody. Arcykoty są bardzo przyjazne, lubią pomagać innym i zawsze są gotowe do poświęceń, jest to zatem bajka, która nie tylko bawi, ale także uczy małych kinonamów.

Scenariusz wydarzenia:

zabawy i konkursy z animatorem [10-15 min]

projekcja – zestaw bajek lub film [50-60 min]

Specyfika seansu filmowego:

dźwięk ściszony w stosunku do standardowej głośności

pozostawione na cały seans przyciemnione światła na sali [półmrok]

Po seansie każdy uczestnik otrzyma "balonowy" upominek.

Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej. Więcej informacji znajdziecie na stronie Helios.pl.

Źrodło: Helios