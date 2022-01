Pełna krwi i zombie polska zapowiedź serialu ''All of Us Are Dead'' 0

Netflix prezentuje pełny polski zwiastun pochodzącego z Korei Południowej serialu All of Us Are Dead. Ta oparta na webtoonie produkcja opowie o wirusie zombie, który zmienia życie uczniów pewnej szkoły w nierówną walkę o przetrwanie.

serial ''All of Us Are Dead''

Wszyscy zginiemy. Nie ma nadziei. Koniec lekcji, czas na apokalipsę. Szkoła zmienia się w krwawe pole bitwy, a przyjaciele w najgorszych wrogów. Kto wyjdzie z tego cało?

All of Us Are Dead opowiada o grupie uczniów pewnej średniej szkoły, która uwięziona zostaje w budynku, podczas gdy na zewnątrz (i w środku) wybucha epidemia zombie. Za wszelką cenę starają się przetrwać i uciec z piekła. Pomimo tak wielkich przeciwności losu nie załamują się jednak i nawet w tak trudnej sytuacji potrafią znaleźć przyjaźń i miłość.

Fabuła serialu opiera się na popularnym webtoonie Joo Dong-Geuna z 2009 roku. Za reżyserię All of Us Are Dead odpowiadają Lee JQ i Kim Nam-Su. Pracowali oni na podstawie scenariusza autorstwa Chun Sung-II. W obsadzie serialu znajdują się Yoon Chan-Yeong, Park Ji-Hu, Cho Yi-Hyun, Lomon, Yoo In-Soo, Lee Yoo-Mi i Jae-hyeok. Za produkcję odpowiada JTBC Studios.

Premiera serialu 28 stycznia 2022 roku tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix