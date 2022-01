"Peacemaker" - czołówka serialu inna niż wszystkie! Musicie ją zobaczyć! 0

Pierwszy trzy odcinki serialu Peacemaker dostępne są dla subskrybentów HBO Max (niestety w Polsce nadal platforma nie zadebiutowała). W sieci można znaleźć natomiast czołówką komiksowej produkcji, która powinna zaskoczyć niejednego fana!

Serial wita nas sekwencję taneczną z napisami początkowymi do piosenki "Do Ya Wanna Taste It" zespołu Wig Wam. W czołówce gwiazdy serialu, czyli John Cena, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Danielle Brooks, a także… Orzeł, wykonują niezręcznie choreografowane ruchy taneczne, zachowując przy tym kamienne twarze. Z pewnością nakręcenie tej sekwencji nie należało do najłatwiejszych.

James Gunn wypowiedział się na temat serialowego wstępu Peacemaker:

To nie jest zwykły serial telewizyjny DC czy Marvela. To przedstawienie, w którym nasze postacie potrafią wykonać najbardziej śmieszny taniec na świecie z najpoważniejszymi wyrazami twarzy. Zatrudniłam choreografkę o imieniu Charissa Barton, która jest niesamowicie utalentowana. Pomogła mi to złożyć w całość i nakręciliśmy go w jeden dzień w audytorium szkoły średniej.

Poniżej możecie obejrzeć intro serialu DC Comics i HBO Max.

Źrodło: Comicbookmovie