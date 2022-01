Mroczna opowieść o duchach - zwiastun filmu ''Ghosts of the Ozarks'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun ciekawie prezentującego się horroru Ghosts of the Ozarks w reżyserii Matta Glassa i Jordana Wayne Longa. Tych dwóch panów chce nam pokazać, że nawet utopii daleko do idealizmu…

fragment plakatu promującego film ''Ghosts of the Ozarks''

Akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku Ozarks w stanie Arkansas, tuż po wojnie secesyjnej. James 'Doc' McCune, w tej roli Thomas Hobson, to młody doktor, który w Ozarks zostaje nowym lekarzem. Na tą posadę polecił go jego wuj Matthew (Phil Morris). Miasteczko z początku wydaje się być sennym i idyllicznym miejscem, pełnym harmoniii. Prawda okazuje się jednak zgoła zupełnie inna. Ozarks nękane jest bowiem przez brutalne siły nadprzyrodzone, którw wychodzą z otaczających miasteczko lasów, po zachodzie słońca. Mieszkańców chroni przed nimi wysoki, drewniany mur. Czy jednak taka ściana na długo powstrzyma niechcianych gości? Na domiar złego w mieszkańcach rośnie obsesja na punkcie duchów. Wybucha chaos, w James za wszelką cenę stara się odkryć prawdę o tym, co żyje w lesie.

Poniżej wspomniany zwiastun.

W obsadzie horroru znajdują się także Tara Perry jako Annie, Angela Bettis jako Lucille, Tim Blake Nelson jako Torb i David Arquette jako Douglas. Autorami scenariusza są Perry, Long i Sean Anthony Davis.

Premiera filmu Ghosts of the Ozarks już 3 lutego 2022 roku. W ten dzień produkcja zawita do kin i na VOD.

Plakat promujący produkcję.

