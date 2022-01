Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix ponownie podnosi ceny dla amerykańskich subskrybentów 0

Osoby korzystające z platformy streamingowej Netflix w Ameryce Północnej z pewnością nie są zadowoleni z posunięcia firmy. Netflix ponownie podnosi ceny dla amerykańskich subskrybentów.

Ceny miesięcznej subskrypcji idą w górę dla abonentów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Jak się okazuje, większość planów z usługi Netflixa wzrośnie od 1 do 2 dolarów miesięcznie. Nowa cena standardowego planu będzie wynosiła nie 13,99 dolarów miesięcznie, a 15,49 dolarów miesięcznie. Cena planu premium na Netflix, który daje użytkownikom możliwość korzystania z usługi w ultra HD, została zwiększona z 17,99 dolarów miesięcznie do 19,99 dolarów miesięcznie.

Rozumiemy, że ludzie mają więcej możliwości wyboru rozrywki niż kiedykolwiek i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jeszcze lepszych wrażeń naszym subskrybentom. Aktualizujemy nasze ceny, abyśmy mogli nadal oferować szeroką gamę wysokiej jakości opcji rozrywki. Jak zawsze oferujemy szereg planów, dzięki czemu członkowie mogą wybrać cenę, która odpowiada ich budżetowi.

czytamy w oświadczeniu rzecznika platformy Netflix

Są to pierwsze podwyżki cen platformy Netflix w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie od października 2020 roku. W przeciwieństwie do poprzednich podwyżek będą one obowiązywały natychmiast.

Źrodło: ComicBook.com