Anthony i Joe Russo to jedno z najbardziej znanego rodzeństwa w filmowym świecie. Mają oni na swoim koncie reżyserie i produkcję wielu naprawdę dobrych filmów. Właśnie pracują nad nowym dziełem, horrorem All Fun and Games. Gwiazdami produkcji zostali znany z serialu Sex Education Asa Butterfield i Natalia Dyer, którą kojarzyć możecie z Stranger Things.