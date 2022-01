Serialowy ''Człowiek, który spadł na Ziemię'' na pierwszej zapowiedzi od Showtime 0

Platforma Showtime prezentuje pierwszą teaserową zapowiedź serialowej adaptacji filmu Człowiek, który spadł na Ziemię. Seria opiera się zarówno na wspomnianej produkcji, jak i na powieści Waltera Tevisa.

serial ''Człowiek, który spadł na Ziemię''

Główny bohater to kosmita, który przybywa na Ziemię w celu ratowania swoich pobratymców, bowiem na ich rodzimej planecie kończy się woda. Dzięki ponadnaturalnym zdolnościom w szybkim czasie zdobywa władzę i pieniądze, jednak ulega również ludzkim słabościom. Zaczyna odczuwać egoizm, chciwość, popada w alkoholizm. Im bardziej zatraca się w zgubnej ludzkiej naturze, tym bardziej jego misja zostaje zagrożona. Musi zadecydować o przyszłości ludzi, ale aby to zrobić najpierw czeka go konfrontacja z własną przeszłością.

W postać kosmity wciela się Chiwetel Ejiofor. W obsadzie są także Naomie Harris w roli lekarki, u której kosmita szuka pomocy, Rob Delaney, Sonya Cassidy, Annelle Olayele i Jimmi Simpson i Clarke Peters, który portretuje postać Josiaha Fallsa. Scenariusz do serialu napisali Alex Kurtzman i Jenny Lumet. Obaj panowie pełnią także funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych wraz z Johnem Hlavin. Kurtzman stanął także za kamerą.

Premiera serialu wiosną tego roku. Pierwszy sezon składać ma się z 10 odcinków.

Źrodło: Dark Horizons