''Y: The Last Man'' definitywnie zakończony - serial nie znalazł nowego domu 0

Oczekiwany serial Hulu Y: The Last Man wbrew przewidywaniom nie okazał się hitem i platforma anulowała go jeszcze przed końcem emisji pierwszego sezonu. Od tego czasu trwały poszukiwania dla serii nowego domu. Te jednak zakończyły się fiaskiem.

serial ''Y: The Last Man''

Jak poinformowała na swoim profilu na Twitterze showrunnerka Eliza Clark, serial nie znalazł nowego domu i został definitywnie zakończony. Nie chciała go żadna stacja telewizyjna ani platforma streamingowa.

Y: The Last Man jest adaptacją serii graficznych powieści Briana K. Vaughana i Pia Guerra. Materiał źródłowy zawarty w tych treściach jest niesamowicie duży i Clark biorąc się za serial miała nadzieję na realizację co najmniej pięciu sezonów. Stało się jednak inaczej.

Serial ukazuje nam losy tytułowego mężczyzny i jego małpki, którzy przemierzają post-apokaliptyczny świat, w którym tajemnicza plaga doprowadziła do śmierci prawie wszystkich osobników posiadających chromosom Y. Yorick pragnie odnaleźć swoją dziewczynę, która znajduje się na drugim krańcu świata oraz dowiedzieć się dlaczego przeżył i co spowodowało apokalipsę.

W obsadzie Y: The Last Man znaleźli się Ben Schnetzer, Olivia Thirlby, Ashley Romans, Amber Tamblyn, Elliot Fletcher i Diane Lane.

Źrodło: Dark Horizons