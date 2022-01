''Hellbender'' - zwiastun okultystycznego horroru mającego trafić na Shudder 0

Platforma Shudder, na którą trafić ma okultystyczny horror Hellbender wypuściła właśnie jego oficjalną zapowiedź wraz z plakatem.

film ''Hellbender''

Film ma być przerażającą podróżą pewnej młodej dziewczyny, która dorastając odkrywa mroczne tajemnice otaczające jej rodzinę.

Główna bohaterka to 16-letnia Izzy, w tej roli Zelda Adams, która cierpi na rzadką chorobę. Ta odizolowała ją i jej matkę wysoko w górach Stanów Zjednoczonych. Z czasem Izzy zaczyna jednak kwestionować swoją chorobę, co rusz ucieka ze swojego 'więzienia' i potajemnie zaprzyjaźnia się z Amber, dziewczynką mieszkającą w pobliżu miasta. Jej nowe życie szybko jednak się zmienia, kiedy w ramach pewnej zabawy, zjada żywego robaka. Rodzi się w niej dziwne uczucie nienasyconego głodu. Aby zrozumieć jego podłoże Izzy musi poznać mroczne sekrety z przeszłości swojej rodziny. Okazuje się bowiem, że w dużej mierze związane są one z czarami.

Za reżyserię i scenariusz Hellbender odpowiadają John Adams, Zelda Adams i Toby Poser. Całą trójkę zobaczymy także na ekranie. Zelda wciela się w Izzy, Toby w jej matkę, John jest zaś czyimś wujkiem. W obsadzie są także Lulu Adams jako Amber, Rinzin Thonden, Judy Rosen i Khenzom.

Debiut filmu 24 lutego 2022 roku. Światową premierę produkcja ta miała na Fantasia International Film Festival w sierpniu ubiegłego roku.

Źrodło: Collider