The Asylum przedstawia mockbuster ''Morbiusa'' - ''Dracula: The Original Living Vampire'' 0

Wytwórnia The Asylum prezentuje horror Dracula: The Original Living Vampire. Produkcja zapowiadana jest jako klasyczna opowieść… jakiej jeszcze nie widziałeś. Zapraszamy do zapoznania się z zwiastunem.

fragment plakatu promującego film ''Dracula: The Original Living Vampire''

Dracula: The Original Living Vampire to mockbuster filmu Sony Morbius, który wejść do kin ma 1 kwietnia 2022 roku. Ta niskobudżetowa produkcja zawita jednak pierwsza na szklane ekrany. Jej premiera w w wybranych kinach już 28 stycznia. W ten sam dzień produkcja trafić ma także na VOD.

Plakat promujący film.

Za reżyserię filmu odpowiada Maximilian Elfeldt. Pracował on na scenariuszu autorstwa Michaela Varrati'ego.

Główna bohaterka filmu Dracula: The Original Living Vampire to detektyw Amelia Van Helsing, która za wszelką cenę chce złapać zabójcę odpowiedzialnego za serię makabrycznych morderstw na młodych kobietach. Wszystkie dowody jakie posiada Amelia prowadzą do hrabiego Draculi. Kiedy porwana zostaje sama Van Helsing, detektyw zmuszona jest zakwestionować swoje przekonanie o nieistnieniu potworów. W konsekwencji dojdzie do ostatecznego starcia kobiety z enigmatycznym hrabią.

W obsadzie znajdują się Michael Ironside jako dr Jack Seward, Jake Herbert jako Hrabia Dracula, Christine Prouty jako Amelia Van Helsing, India Davies jako Mina Murray i Ryan Woodcock jako Jonathan Harker.

Źrodło: Bloody Disgusting