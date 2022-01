Catherine Schell jako Zoya Krupp na zdjęciu z planu ''The Munsters'' 0

Rob Zombie opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z planu swojego najnowszego filmu The Munsters. To adaptacja kultowego sitcomu z lat 60. XX wieku.

film ''The Munsters''

Poniższa fotografia przedstawia aktorkę Catherinę Schell, która w The Munsters wciela się w postać Zoyi Krupp. Niestety, ale nie wiemy nic o tej postaci. Nie występowała ona w oryginalnej produkcji. Patrząc jednak na jej ciekawy wygląd, może być naprawdę intrygującą postacią.

Schell to szósty potwierdzony członek obsady filmu Roba Zombie. Wcześniej ogłoszono, że angaże otrzymali: Jeff Daniel Phillips jako Frankenstein Herman Munster, Sheri Moon Zombie jako jego wampirza żona Lily Munster, Daniel Roebuck jako dziadek Munster, Richard Brake jako dr Henry Augustus Wolfgang i Sylvester McCoy jako Igor. Wiadomo, że w filmie pojawią się także postacie Eddie Munster i Marilyn Munster, jednak na razie nie zdradzono kto je sportretuje.

The Munsters emitowany był w latach 1964-1966. Pomimo doczekania się zaledwie dwóch sezonów uznany został za kultowy. Określany jest satyrą na współczesne wtedy życie amerykańskich przedmieść. Otrzymał wiele pozytywnych recenzji, a także nominację do Złotego Globu w kategorii najlepszy serial telewizyjny. Opowiadał on o rodzinie przyjaznych potworów starających się zrozumieć dlaczego ludzie tak dziwnie na nich reagują…

Fabuła filmu The Monsters nie jest znana. Rob Zombie trzyma ją w ścisłej tajemnicy, pozwalając fanom na własne spekulacje.

The Munsters zadebiutować ma w kinach oraz na platformie Peacock.

Źrodło: Instagram