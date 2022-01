Brian Cox o odrzuconych przez siebie rolach i zdaniu na temat Johnny'ego Deppa 0

Brian Cox, gwiazda serialu HBO Sukcesja, gdzie wciela się w głowę rodu Royów, w ubiegłym roku wydał swoją autobiografię 'Putting the Rabbit in the Hat Cox', w której zdradził w jakich popularnych produkcjach odrzucił możliwość zagrania.

na zdjęciu Brian Cos, serial ''Sukcesja''

Pewnie niewielu z Was wie, że Cox otrzymał propozycję zagrania w serialu Gra o tron czy w przygodowej serii Piraci z Karaibów. W Grze o tron wcielić miał się w Roberta Baratheona. Odrzucił jednak rolę z powodu oferowanej wtedy zbyt małej stawki. Teraz jednak żałuje, bowiem produkcja okazała się wielkim sukcesem, a występujący w niej aktorzy zarobili krocie. Przyjmując tę rolę jednak i tak nie nagrałby się zbyt długo, bowiem Baratheon ginie w pierwszym sezonie Gry o tron.

W Piratach z Karaibów Cox zaś wcielić miał się w rolę gubernatora Weatherby’ego Swann. Uznał on, iż rola ta ze wszystkich w filmie jest najbardziej niewdzięczna, a zaangażowanie się w filmową serię mogłoby pozbawić go innych ciekawych propozycji. Jednym z powodów była także obecność Johnny'ego Deppa, którego aktor raczej nie darzy sympatią. Jak stwierdził: Depp jest przereklamowany i przesadzony. Odniósł się nawet do jego kultowej już roli w Edwardzie Nożycorękim mówiąc:

Spójrzmy prawdzie w oczy, jeśli masz takie ręce i blady pokryty bliznami makijaż, nie musisz nic robić. I nic nie robił. A później zrobił jeszcze mniej.

Myślę, że nie wielu z Was zgodzi się z tą opinią?

Cox miał również wystąpić w serii o Harrym Potterze. Tu gdyby zgodził się na przyjęcie propozycji odegrałby rolę Szalonookiego Moody’ego, którą dostał Brendan Gleeson.

