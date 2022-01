Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Helios Kino Kobiet z filmem "8 rzeczy których nie wiecie o facetach" 0

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie Helios dobiera film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Zachęcamy do śledzenia profilu Kina Kobiet w serwisie Facebook, Instagram oraz na stronie www, gdzie Helios zamieszcza aktualne informacje ma temat zbliżających się pokazów.

Drogie Panie, 26 stycznia Helios zaprasza na kolejny pokaz Kina Kobiet. Zagrany zostanie film 8 rzeczy których nie wiecie o facetach. O pięć lat starsi, ale niekoniecznie dojrzalsi faceci znowu ruszają do akcji! Siła przyjaźni, chwile wzruszenia i szalone przygody. Jak potoczyły się ich losy? Co nastąpiło po przysłowiowym: "żyli długo i szczęśliwie"? Koniecznie musicie to zobaczyć!

26 stycznia, godzina 18.00

Na styczniowe pokazy Helios zaprasza w kostiumach postaci filmowych! W końcu to karnawał, więc niech królują przebrania! Musi być pięknie i Hollywoodzko! Zachęcamy to stworzenia strojów samemu.

W nowej odsłonie komedii o męskich „słabościach” Ricky walczy z twórczym kryzysem, Jarosław z atakami paniki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan próbuje zapanować nad złością, a Kordian poskładać złamane serce. Tylko Tomek, jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. I w końcu wpada przez to w kłopoty. W wir szaleństw facetów, poza znanymi z poprzedniej części Basią i Zosią, wciągnięta zostanie również zupełnie nowa bohaterka – tajemnicza Pestka.

Źrodło: Helios