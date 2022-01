Data premiery i tytuł "Władcy Pierścieni" od Amazona! 0

Amazon Prime Video zaprezentował krótki materiał wideo promujący serial The Lord of the Rings, z którego dowiadujemy się, jak będzie brzmiał pełny tytuł produkcji.

The Lord of the Rings

The Lord of the Rings: The Rings of Power – właśnie tak będzie brzmiał pełny tytuł produkcji na podstawie Tolkiena, która w tym roku zawita w ofercie Amazon Prime Video.

Produkcja będzie miała premierę 2 września.

Nadchodząca seria od Amazon Studios po raz pierwszy wprowadza na ekrany bohaterskie legendy osławionej Drugiej Ery Śródziemia.

Akcja tego epickiego serialu rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami z "Hobbita" i "Władcy Pierścieni" JRR Tolkiena. The Lord of the Rings: The Rings of Power zabierze widzów do epoki, w której istniała wielka siła, królestwa wznosiły się na wyżyny, aby za chwilę popaść w ruinę, do czasów, w których żyli nieprawdopodobni bohaterowie, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca, jaki kiedykolwiek wypłynął spod pióra Tolkiena, groził, że okryje cały świat ciemnością.

Seria rozpoczyna się w czasach względnego spokoju i podąża za grupą postaci, zarówno znanych, jak i nowych, które konfrontują się ze złem, które ponownie pojawia się w Śródziemiu. Czeka nas podróż od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy stolicy elfów, przez zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenor, aż po najdalsze zakątki świata The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Źrodło: Amazon