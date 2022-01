"Avatar 2" i "Aquaman and the Lost Kingdom" będą miały premierę tego samego dnia! 0

Najprawdopodobniej do prawdziwego starcia gigantów dojdzie 16 grudnia 2022 roku. Tego samego dnia premierę będą miały dwa wielkie hollywoodzkie widowiska.

Wytwórnia Warner Bros. Pictures ogłosiła datę premiery superprodukcji Aquaman and the Lost Kingdom, która będzie kontynuacją hitu z 2018 roku. Film wejdzie na ekrany kin 16 grudnia tego roku. Oznacza to tylko tyle, że dojdzie do epickiego starcia w box office’e. Na ten moment premierę tego samego dnia ma ustaloną prawdopodobnie najbardziej wyczekiwany sequel w historii kina – Avatar 2.

Mając w pamięci wydłużający się czas związany z produkcją oraz premierą sequela najbardziej kasowego tytułu w historii kinematografii, nie jest powiedziane, że i tym razem 20th Century Studios zdecyduje się na zmianę daty premiery na późniejszy termin. No chyba, że faktycznie James Cameron wyrobi się na czas i okres świąteczny będzie niezwykle pasjonujący z perspektywy kinomana oraz fana cyferek oraz box office’u.

A Wy na kogo stawiacie? Aquaman and the Lost Kingdom czy Avatar 2?

