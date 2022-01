Ethan Hawke zagra w filmie "Leave the World Behind" 0

Netflix idzie za ciosem. Platforma produkuje nowy film Leave the World Behind, adaptację powieści pod tym samym tytułem autorstwa Rumaana Alama. Do grona gwiazd filmu, w którym wcześniej znaleźli się Julia Roberts i Mahershala Ali, teraz dołączył popularny aktor Ethan Hawke. Reżyserem filmu i autorem scenariusza jest Sam Esmail, twórca m.in. serialu Mr. Robot.

Ethan Hawke

O czym jest ta historia? Amanda i Clay decydują się wyjechać wraz z nastoletnimi synem i córką do odległego zakątka Long Island, aby odpocząć od zgiełku wielkiego miasta w wynajętym na tydzień luksusowym letnim domku. Ich wypoczynek przerywa nagłe pojawienie się gospodarzy : Ruth i G.H., którzy przekazują rodzinie zatrważające wieści. Nowy Jork ogarnęła ciemność, nie działają telefony i Internet, cały świat stanął w miejscu.

Amandę gra Julia Roberts, a Ethan Hawke wcieli się w jej męża Claya.

Dobra passa Ethana Hawke’a trwa. Aktor w najbliższym czasie zagra w co najmniej trzech filmach. Będą to : The Northman Roberta Eggersa, horror The Black Phone na podstawie opowiadania syna Stephena Kinga oraz kryminał Na noże.

Przypomnijmy, że Hawke gra też rolę czarnego charakteru w serialu Marvela Moon Knight, który na platformie streamingowej Disney+ pojawi się w marcu.

Źrodło: Interia