Universal Pictures ogłosił datę premiery horroru M3GAN z Allison Williams w roli głównej 0

Studio Universal Pictures wyznaczyło datę kinowej premiery horroru M3GAN, w którym to główne skrzypce gra Allison Williams, aktorka znana m.in. z filmu Uciekaj! czy serialu Dziewczyny.

na zdjęciu Allison Williams, film ''Perfekcja''

M3GAN jest koprodukcją Atomic Monster i Blumhouse. Produkcja trafi do kin za rok, tj. 13 stycznia 2023 roku. Będzie rywalizować z filmem Kraven the Hunter Sony Pictures, który rozszerza komiksowe uniwersum studia bazujące na postaciach Marvela.

Allison Williams w M3GAN wciela się w postać imieniem Gemma. To kobieta, która jest genialną programistką pracującą w firmie produkującej zabawki posiadające sztuczną inteligencję. M3GAN to model realistycznie wyglądającej lalki, zaprogramowanej tak, by być najlepszym towarzyszem dziecka i największym sprzymierzeńcem rodzica. Po nieoczekiwanym przejęciu opieki nad osieroconą siostrzenicą Gemma korzysta z pomocy prototypu M3GAN. Decyzja ta niesie jednak ze sobą niewyobrażalne konsekwencje.

Za reżyserię filmu odpowiada Gerard Johnstone, a pracował on na scenariuszu autorstwa Akeli Cooper. Ta zaś bazowała na opowiadaniu mistrza horroru Jamesa Wana, który również zaangażowany jest w produkcję, obok Jasona Bluma. W obsadzie horroru zobaczymy także Ronny Chienga.

Źrodło: Deadline