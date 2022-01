Michael Mann napisał kontynuację kultowej ''Gorączki'' 0

Michael Mann, reżyser oryginalnego filmu Gorączka z 1995 roku postanowił powrócić do tej historii i po latach zdecydował się napisać powieść inspirowaną filmem.

film ''Gorączka''

Na swoim profilu na Twitterze Michael Mann opublikował krótką zapowiedź premiery książki Heat 2, która odbędzie się w sierpniu tego roku.

O czym opowiadał oryginalny film?

Los Angeles, godziny popołudniowe. Opancerzona ciężarówka, przewożąca cenne obligacje, nagle zostaje uderzona przez potężnego tira, za którego kółkiem siedzi jeden z członków bandy, która postanowiła okraść ciężarówkę. Grupą dowodzi doświadczony złodziej, Neil McCauley. Wydaje się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Do czasu, gdy jeden z rabusiów zabija trójkę policjantów. Wtedy sprawa przechodzi w ręce ambitnego, ale mającego kłopoty w życiu osobistym Vincenta Hanny, który z czasem zaczyna podziwiać metody McCauleya. Neil nie ma podobne odczucia, co do doświadczonego policjanta. Ich pojedynek wydaję się być nieunikniony.

Heat 2 ma być zarówno prequelem, jak i sequelem. Opowie historie z lat 1989 i 2002. Neil McCauley planuje przejść na emeryturę, jednocześnie kontrolując nieuczuciwe działania jednego ze swoich ludzi i planując ostatni napad. W tym samym czasie porucznik Hanna próbuje wyśledzić złodzieja, który zmaga się z wielkim chaosem w swoim życiu. Zdradza go żona, a jego pasierbica ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Gdy McCauley i Hanna próbują pokrzyżować swoje plany, wbrew wszystkiemu odnajdują wzajemny szacunek do siebie.

Mann ma w planach także ekranizację powieści. Nie wie jednak czy będzie to film czy może zdecyduje się na serial.

Źrodło: Twitter