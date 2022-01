Nowa wersja klasycznego thrillera erotycznego z lat 80., została napisana przez Alexandrę Cunningham na podstawie historii, którą wcześniej opracowała wspólnie z Kevinem J. Hynesem. Pełni ona również rolę showrunnerki. Serial produkowany przez Paramount Television Studios i Amblin Television bada ponadczasowe tematy małżeństwa i niewierności przez pryzmat współczesnego podejścia do silnych kobiet, zaburzeń osobowości i przymusowej kontroli.

Joshua to niesamowity talent, który tworzy piękne, skomplikowane postacie zarówno na ekranie, jak i na scenie. On i Lizzy są doskonale dobrani, by opowiedzieć zniuansowaną i nowoczesną historię o złożoności ludzkiej psychiki. Cieszymy się, że możemy z nimi współpracować, aby przekazać tę prowokacyjną i urzekającą historię nowemu pokoleniu.

powiedziała Nicole Clemens, prezes Paramount+