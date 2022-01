Uniwersum potworów od Legendary zawita do Apple TV+ - platforma zamawia serial o Godzilli i potworach 0

MonsterVerse od Legendary doczeka się swojego serialu. Uniwersum potworów zawita na platformę streamingową Apple TV+.

film ''Godzilla vs. Kong''

Serwis ten już złożył zamówienie na aktorski serial, którego akcja rozgrywać będzie się po wydarzeniach z ostatniego filmu Godzilla vs. Kong. Wtedy to doszło do burzliwej walki pomiędzy Godzillą a Tytanami. Ta zrównała San Francisco z ziemią i otworzyła ludziom oczy na prawdę, na to, że potwory istnieją.

Serial Apple TV+ opowie o losach jednej rodziny, która pragnie odkryć tajemnice łączące ją z organizacją Monarch. Produkcja nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu.

W projekt jako producent wykonawczy i showrunner zaangażowany jest Chris Black. Oprócz niego funkcję producentów pełnić będą także Matt Fraction, Joby Harold i Tory Tunnell. Produkcją zajmie się Legendary Television i japońskie studio Toho, które posiada prawa do postaci Godzilli.

O co chodzi w filmie Godzilla vs. Kong?

Tytany chodzą wolne po Ziemi, a firma Monarch stara się odkryć tajemnicę ich powstania. Pojawia się również grupa ludzi, która zamierza unicestwić je wszystkie, a pośrodku tych wydarzeń stoją King Kong i Godzilla – gotowi do starcia o miano prawdziwego Króla Potworów.

Produkcja ta przy budżecie 200 milionów dolarów zarobiła na całym świecie ponad 467 milionów. To spowodowało, iż Legendary podjęło decyzję o rozwoju uniwersum, czym od razu zainteresowała się platforma Apple TV+. Oprócz telewizyjnego serialu studio pracuje już także nad kolejnym filmem należącym do uniwersum potworów. Niestety żadne szczegóły na jego temat nie zostały jeszcze podane.

Źrodło: Deadline