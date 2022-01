Zwiastun futurystycznego thrillera ''Expired'' z Hugo Weavingiem w jednej z głównych ról 0

Studio Lionsgate prezentuje oficjalny zwiastun futurystycznego thrillera Expired. Produkcja ta ukaże nam historię pewnego zabójcy.

fragment plakatu promującego film ''Expired''

Za reżyserię i scenariusz Expired odpowiada Ivan Sen. Filmowiec ten na swoim koncie ma dramat Mystery Road, a także thriller Goldstone. Obsadę filmu prowadzą Ryan Kwanten, Hugo Weaving i Jillian Nguyen. Film wcześniej nosił tytuł Loveland.

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Krajobrazy miast przejęły drapacze chmur, a ulice pulsują neonami. Międzyludzkie relacje są coraz słabsze, ludzie uczą się radzić sobie sami, nie licząc na niczyją pomoc. W tej trudnej rzeczywistości Jack, w tej roli Kwanten, postanawia zostać płatnym zabójcą. Pewnego dnia droga Jacka przecina się z April (Nguyen), piosenkarką z nocnego klubu. Z tą znajomością jest jednak coś nie tak. Im bliżej Jack zbliża się do kobiety, tym gorzej się czuje. Jack zwraca się o pomoc do samotnego naukowca, doktora Bergmana (Weaving), który stawia diagnozę. Okazuje się, że mężczyzna zaraził się tajemniczą sztucznie stworzoną chorobą. Aby przeżyć musi trzymać się z dala od April. Jeśli tego nie zrobi ściągnie na siebie gniew niebezpiecznych ludzi. Problem w tym, że miłość do April jest dla Jacka ostatnią szansą na normalność. Postanawia więc dopaść ludzi, którzy go zainfekowali, a w międzyczasie odkryje tajemnice własnej przeszłości.

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz nowy plakat promujący film.

Premiera Expired zaplanowana jest na 18 marca 2022 roku. W ten dzień film pojawi się w repertuarze wybranych kin oraz na VOD.

Źrodło: Collider