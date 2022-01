Disney pracuje nad aktorską wersją animowanego filmu ''Aryskotraci'' 0

Disney bierze się za przeróbkę kolejnego swojego dawnego dzieła. Tym razem stawia na animowany film Arystokraci z 1970 roku.

fragment plakatu promującego film ''Aryskotraci''

O projekcie wiadomo na razie nie wiele. Jest ona na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Remake ma być produkcją live-action, nakręconą w podobnym stylu co wydany w 2019 roku Zakochany kundel. Scenariusz projektu napisać mają Will Gluck i Keith Bunun. Gluck pełnić ma także funkcję producenta wykonawczego. Film nie posiada jeszcze swojego reżysera. Trwają poszukiwania odpowiedniej osoby na to stanowisko.

O czym opowiada animacji Aryskotraci?

Opowieść bierze swój początek w Paryżu, kiedy to ekscentryczna milionerka zapisuje ogromny majątek najbliższej rodzinie… rodzinie przepięknych kotów – przedstawicieli najwyższej kociej arystokracji. Dowiedziawszy się o tym, chciwy lokaj Edgar porywa Duchess – elegancką, delikatną kocicę i trójkę jej dzieci – rozrabiaków jakich mało!… i porzuca ich gdzieś na francuskiej wsi. Tam kocia rodzina poznaje szarmanckiego Thomasa O’Malleya, który oferuje im pomoc i swoją opiekę w drodze do domu. W podróży przeżywają moc niezapomnianych przygód, poznają nowych przyjaciół ze Scat Catemi i jego jazzującym zespołem na czele, który wykonuje przebojową piosenkę "Ev’rybody Wants To Be A Cat".

Źrodło: Deadline