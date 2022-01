Zwiastun filmu ''Pięść zemsty'' - to kontynuacja serialu Netflix ''Wu Assassins'' 0

Prawie trzy lata po premierze serialu Wu Assassins, Netflix prezentuje zapowiedź oczekiwanego filmu Pięść zemsty, który jest kontynuacją produkcji z 2019 roku.

Bohaterem serialu Wu Assassins jest Kai Jin — młody szef kuchni z dzielnicy Chinatown we współczesnym San Francisco. Zostaje on wciągnięty w prowadzone przez jedną z chińskich triad poszukiwania śmiertelnie niebezpiecznych starożytnych mocy zwanych „Wu Xing”. Po spotkaniu z tajemniczym duchem, Kai niechętnie zgadza się zostać zabójcą Wu. Teraz będzie musiał wykorzystywać swoje nadnaturalne umiejętności posługiwania się sztukami walki, aby odzyskać mistyczne moce od pięciu przestępców gotowych wykorzystać je do zniszczenia świata.

Akcja filmu rozpocznie się po wydarzeniach z serialu Wu Assassins. Gdy w tajemniczych okolicznościach zabita zostaje właścicielka restauracji Jenny Wah, Kai Jin i jego ludzie ponownie się jednoczą, aby znaleźć mordercę. Ich misja zemsty przeradza się w walkę o ocalenie świata przed pradawnym zagrożeniem.

Za kamerą filmu stanął Roel Reine. Pracował on na scenariuszu autorstwa Cameron Litvack i Yalun Tu. W obsadzie powracają Iko Uwais, Lewis Tan, Lawrence Kao i JuJu Chan. Z nowych twarzy zobaczymy Jasona Tobina, Pearl Thusi, Francesca Corney, Tony Kranz i Rhatha Phongaam.

Premiera filmu Pięść zemsty już 17 lutego 2022 roku tylko na Netflix.

