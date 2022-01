Annette Bening i Jodie Foster w filmie biograficznym o słynnej pływaczce 0

Diana Nyad to niezwykle ciekawa postać. Pisarka, dziennikarka, a przede wszystkim pływaczka długodystansowa. Okryła się sławą, kiedy w wieku 64 lat pokonała wpław dystans dzielący Kubę od Florydy.

Annette Bening

​O Dianie opowie biograficzny film Nyad, który będzie debiutem dwójki filmowców nagrodzonych Oscarem za dokumentalny film Free Solo: Ekstremalna wspinaczka. Z tytułową rolą zmierzy się Annette Bening. Aktorka zasłynęła kreacją w American Beauty. To nie koniec elektryzujących informacji . Według portalu The Wrap, do obsady dołączyła też Jodie Foster, znana m.in. z kultowego filmu Milczenie owiec. W filmie biograficznym o Nyad zagra rolę przyjaciółki i jednocześnie trenerki Diany, Bonnie Stoll.

Diana Nyad dokonała tego niezwykłego wyczynu bez pomocy klatki, chroniącej ją przed rekinami. Nyad popłynęła z Hawany aż do odległego o 177 kilometrów Key West. Dotarła tam w 53 godziny. Był to jeden z najciekawszych wyczynów tego typu, choć nie został potwierdzony przez żadną oficjalną organizację pływacką.

Za film odpowiedzialny jest reżyserski duet Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy Chan. Scenariusz napisała Ann Biderman i powstał on na podstawie autobiograficznej książki Nyad zatytułowanej Find a Way (Odnaleźć drogę).

Źrodło: Hollywood Reporter