Nie żyje amerykański wokalista i aktor Meat Loaf 0

Legendarny wokalista, twórca nieśmiertelnego hitu I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That), amerykański muzyk i aktor o pseudonimie Meat Loaf zmarł w wieku 74 lat.

Urodził się jako Marvin Lee Aday 27 września 1947 w Dallas w Teksasie.

Jest znany ze swoich występów na scenie muzycznej i płyty Bat Out of Hell (1977), która sprzedała się w ponad 43 milionach egzemplarzy, prawie wyrównując wynik finansowy albumu Thriller Michaela Jacksona. Do jego najpopularniejszych piosenek należą I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) oraz Rock and Roll Dreams Come Through, pochodzące z kolejnego albumu, czyli z Bat Out of Hell II: Back Into Hell (1993), który również sprzedał się w ponad 18 milionach egzemplarzy.

Artysta występował też w filmach i programach telewizyjnych, m.in. głośnym Podziemnym Kręgu czy musicalu The Rocky Horror Picture Show.

W ostatnich chwilach życia towarzyszyła mu żona Deborah, jak przekazał prasie długoletni agent Meat Loafa Michael Greene. Dodał, że córki piosenkarza Pearl i Amanda oraz bliscy przyjaciele również się z nim pożegnali. Muzyk zmarł w czwartek wieczorem. Przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

Źrodło: Deadline