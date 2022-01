Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sequele "Mission: Impossible" przełożone na 2023 i 2024 rok 0

Paramount Pictures i Skydance poinformowały dzisiaj o podjęciu decyzji dotyczącej przeniesienia premier filmów Mission: Impossible 7 i Mission: Impossible 8 odpowiednio na 2023 i 2024 rok.

Tom Cruise - "Mission: Impossible - Fallout"

Po namyśle Paramount Pictures i Skydance postanowiły przesunąć daty premier "Mission: Impossible 7" i "Mission: Impossible 8" w odpowiedzi na opóźnienia spowodowane trwającą pandemią. Nowe daty premier to odpowiednio 14 lipca 2023 roku i 28 czerwca 2024 roku. Nie możemy się doczekać, aby zapewnić kinomanom niezrównane wrażenia filmowe.

czytamy w oświadczeniu wytwórni

Pierwotnie data premiery Mission: Impossible 7 była ustalona na 30 września 2022 roku.

W dobie pandemii Tom Cruise nie ma łatwego życia. Są to kolejne tytuły, które czeka opóźnienia. Od miesięcy fani czekają na premierę Top Gun: Maverick, który wreszcie zawita do kin po kilku przeniesieniach w kalendarzu. Aktualna data debiutu na ekranach kin to Memorial Day Weekend, czyli ostatni weekend maja.

Źrodło: Deadline