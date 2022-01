Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy HBO Max wystartuje w Polsce już w marcu? 0

HBO Max coraz bliżej Polski? Wiele na to wskazuje, jednak cały czas czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień.

Od dawna wiadomo, że wyczekiwana w naszym kraju platforma streamingowa zadebiutuje w Polsce w pierwszej połowie tego roku. Ba, jakiś czas temu słowackie Zive podało informację, że HBO Max trafi do Polski, Czech i Słowacji już 22 lutego. Na to się nie zanosi, ale nie oznacza to, że przyjdzie nam czekać dłużej.

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu na stronie https://www.hbomax.com/pl/pl można było znaleźć informację, że platforma streamingowa będzie dostępna w Polsce od 8 marca. Niestety aktualnie strona jest już nieaktywna, więc wygląda na to, iż ktoś przez przypadek przedwcześnie ujawnił tę nowinę. Obecnie możemy przeczytać na stronie HBO Max komunikat, który brzmi następująco:

Pracujemy nad udostępnieniem HBO Max w jeszcze większej liczbie krajów, więc miej oko na nasze aktualne lokalizacje usługi.

HBO Max z pewnością znajdzie w naszym kraju sporo fanów. Aktualnie w Polsce mamy możliwość korzystania z HBO GO, gdzie niestety oferta jest niepełna. Brakuje chociażby nowego serialu DC stworzonego przez Jamesa Gunna, czyli Peacemakera. A Wy na które tytuły od HBO czekacie najbardziej?

