''Na noże 2'' trafi na Netflix jesienią tego roku 0

Jak donoszą zagraniczne media film Na noże 2 trafi na platformę Netflix jeszcze w tym roku. Dokładna data nie została podana, ale ma to stać się jesienią.

film ''Na noże''

Światową premierę kontynuacja hitu Netflix z 2019 roku ma mieć na którymś z festiwali. Nie podano jednak na razie jeszcze informacji na jakim.

Niestety, ale nie znane są żadne szczegóły fabularne kontynuacji. Do swojej roli powróci jednak Daniel Craig, który wcielił się w doskonałego prywatnego detektywa Benoita Blanca. Rian Johnson podobnie jak w przypadku pierwszego filmu, również i tu zebrał imponującą obsadę, w skład której wchodzą Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline i Jessica Henwick. Zdjęcia do filmu zakończyły się we wrześniu 2021 roku.

Na noże stał się kasowym hitem. Przy budżecie 40 mln dolarów zarobił on na całym świecie ponad 311 mln. Otrzymał także wiele cenionych nominacji m.in. do Oscara za najlepszy scenariusz i do Złotych Globów w aż trzech kategoriach.

O co chodzi w filmie Na noże?

Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley (Christopher Plummer) zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig). Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, „bliscy” Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką.

Źrodło: Variety