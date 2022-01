Johnny Depp jako Ludwik XV! Za kamerą filmu francuska reżyserka Maïwenn 0

Johnny Depp podpisał kontrakt na udział w nowym filmie francuskiej reżyserki Maïwenn. Ma to być dramat historyczny, który opowie o najsłynniejszym francuskim królu Ludwiku XV.

na zdjęciu Johnny Depp, film ''Minamata''

Depp otrzymał główną rolę w produkcji. Wcieli się w króla Ludwika XV, który rządził Francją przez 59 lat, od 1715 do 1774 roku.

Dalsze szczegóły dotyczące fabuły trzymane są w tajemnicy, Projekt nie posiada również jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się latem tego roku i potrwać około 3 miesiące. Plany filmowe usytuowane mają być w paryskich zabytkach. Ekipa zawita m.in. do Pałacu Wersalskiego.

Maïwenn oprócz stanięcia za kamerą ma także wcielić się w Jeanne du Barry, kochankę króla, straconą poprzez ścięcie głowy podczas francuskiej rewolucji.

Projekt ten będzie pierwszym większym dla Deppa, po przegranym procesie z tabloidem The Sun, który nazwał aktora damskim bokserem. To spowodowało, że usunięto go z trzeciej części cyklu Fantastycznych zwierząt. Również jego brytyjski film z 2020 roku Minamata nie został jeszcze wyświetlany w USA, co Depp uważa za bojkot swojej osoby.

