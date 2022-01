Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wybuchowa wiadomość od Riddlera - zobaczcie fragment filmu "Batman" 0

Pierwszy oficjalny klip z filmu Batman trafił do sieci. Znajdziecie go w dalszej części artykułu.

Materiał wideo, który znalazł się w sieci ukazuje scenę pogrzebu, w której obecni są zarówno Bruce Wayne (Robert Pattinson), Bella Reál (Jayme Lawson), jak i komisarz James Gordon (Jeffrey Wright). Niestety żałobna uroczystość szybko zmienia swe oblicze, kiedy prawdopodobnie na rozkaz Człowieka Zagadki (Paul Dano) w bestialski sposób dostarczona zostaje wybuchowa wiadomość dla Mrocznego Rycerza.

Oprócz tego do sieci trafiły dwa nowe spoty. Pierwszy zapowiada rozpoczęcie przedsprzedaży biletów na film o Batmanie, która nastąpi to najprawdopodobniej 10 lutego. Drugi to spot połączony z reklamą stylowych zegarków.

Batman od dwóch lat jest strażnikiem miasta Gotham, lecz dopiero zaczyna budować swoją legendę. Ta krótka służba zdążyła go już jednak wprowadzić głęboko w mroczną stronę tego miejsca. Batman mając tylko kilku zaufanych sojuszników – swojego kamerdynera Alfreda Pennywortha i porucznika Jamesa Gordona, stał się samotnym strażnikiem będącym jedynym ucieleśnieniem zemsty wśród obywateli Gotham.

Premiera 4 marca 2022 roku.

