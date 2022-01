''Jurassic World: Dominion'' partnerem zimowych igrzysk olimpijskich - zobacz kreatywne wideo promujące zarówno to wydarzenie, jak i film 0

Wraz z początkiem lutego ruszają zimowego igrzyska olimpijskie. Partnerem emisji w USA jest oczekiwane kinowe widowisko Jurassic World: Dominion. W ramach tej współpracy w sieci pojawiło się bardzo ciekawe wideo promocyjne.

fragment plakatu promującego film ''Jurassic World: Dominion''

Widzimy na nim jak mistrzyni olimpijska Mikaela Shiffrin zjeżdża na nartach ze stoku w dół. Podczas zjazdu zauważa, że goni ją raptor. Próbuje go zgubić, jednak okazuje się nie być to takie łatwe. Gdy już ma dojść do nierównej walki, z lasu wyłania się Tyranozaur Rex.

Wideo nawiązuje oczywiście do fabuły trzeciego filmu z serii, w którym to dinozaury na terenie USA żyją na wolności.

Akcja Jurassic World: Dominion rozgrywa się tuż po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Upadłe królestwo. Dinozaury wszelkiej maści rozpierzchły się po świecie. Z obydwóch stron barykady trwa walka o dominację: prehistoryczne gady walczą o przetrwanie w nowych warunkach, a ludzie jak zwykle próbują zapanować nad porządkiem natury. Teraz jednak spadli na dno piramidy żywieniowej.

Szczegóły fabularne sequela pozostają nadal w tajemnicy. Połączy on oryginalne trio znane z Parku Jurajskiego, w skład którego wchodzi Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) i Jeff Goldblum (Ian Malcolm). Wszyscy oni będą odgrywać znaczące role w filmie, nie będą to epizody. Powracają także Chris Pratt (Owen Grady) i Bryce Dallas Howard (Claire Dearing). W obsadzie są także Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson, Omar Sy, Dichen Lachman, Mamoudou Athie, DeWanda Wise i Scott Haze.

Premiera filmu Jurassic World: Dominion już 10 czerwca 2022 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting