''Ciche miejsce 3'' dopiero jesienią 2023 roku 0

Ciche miejsce 3, za reżyserię którego odpowie Michael Sarnoski zmienia swoją datę premiery. Paramount postanowiło z wiosny przenieść film na jesień 2023 roku.

film ''Ciche miejsce''

Dotychczas trzeci film z serii datowany był na 31 marca 2023 roku. Data ta jest już jednak nieaktualna. Ciche miejsce 3 wejdzie do kin 22 września 2023 roku. Prawdopodobnie nie mamy co przyzwyczajać się do tej daty, bowiem jest ona na tyle odległa, a sytuacja na świecie spowodowana pandemią, na tyle niepewna, że możliwym są jej dalsze przesunięcia wprzód bądź w tył.

Sarnoski w ostatnim czasie dał się poznać światu za sprawą swojego filmu Świnia z Nicolasem Cagem w roli głównej,

O fabule trzeciego filmu prawie nic nie wiadomo. Wszystko trzymane jest w ścisłej tajemnicy. Ciche miejsce 2 było prawowitym sequelem, trójka zaś jak donoszą zagraniczne media, ma być bardziej spin-offem, niż kontynuacją. Jej zadaniem będzie rozbudowa post-apokaliptycznego uniwersum, więc bardzo prawdopodobne, że na ekranie nie zobaczymy już Emily Blunt ani Johna Krasinskiego.

Dotychczasowe dwa filmy z serii odniosły wielki sukces. Ciche miejsce 2 miało wielokrotnie przekładaną datę premiery, jednak kiedy w końcu trafiło do kin to do tej pory zarobiło 297 mln dolarów. W pierwszy weekend wyświetlania produkcja przyniosła już dochód rzędu 57 mln dolarów.

Źrodło: Bloody Disgusting