Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Peacemaker" najwyżej ocenianą produkcją w historii DCEU 0

DCEU ma nowego lidera, jeśli chodzi o tytuł, który zdobył najwyższą notę u krytyków. Pod tym względem Peacemaker jest najlepszy!

John Cena - "Peacemaker"

Do tej pory Wonder Woman była najwyżej ocenianym filmem DCEU na portalu Rotten Tomatoes. Widowisko o tytułowej superbohaterce może pochwalić się wynikiem 93% pozytywnych recenzji. Film z Gal Gadot w roli głównej znalazł jednak godnego rywala i w tym momencie to seria Peacemaker jest najwyżej ocenianą produkcję DCEU. Na Rotten Tomatoes serial otrzymał 94% pozytywnych recenzji od krytyków.

Warto dodać, że krytycy mieli okazję obejrzeć siedem z ośmiu odcinków Peacemakera, ale wątpliwe, aby finałowy epizod aż tak drastycznie obniżył ostateczną notę serii.

To świetnie! Co więcej, jestem poruszony tym, jak ludzie na całym świecie pokochali Chrisa, Leotę, Adriana, Emilię i Johna. W imieniu całej obsady i ekipy: Dziękuję.

napisał na Twitterze Gunn

Jak widać James Gunn całkiem nieźle odnalazł się w uniwersum DC. Jego kinowe widowisko Legion Samobójców: The Suicide Squad znajduje się na lokacie numer trzy z 90% pozytywnych recenzji. Jak na ironię na ostatnim miejscu jest pierwszym film o Legionie Samobójców z 2016 roku z 26% pozytywnych recenzji.

Źrodło: Comicbookmovie