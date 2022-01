''Murdeville'' - zwiastun improwizowanej komedii kryminalnej Netflix 0

Netflix opublikował oficjalną zapowiedź komediowego serialu Murdeville z nominowanym do nagrody Emmy Willem Arnettem w roli detektywa Terry Seattle’a.

fragment plakatu promującego serial ''Murdeville''

Murdeville to komedia kryminalna, ale zupełnie inna niż te do tej pory Wam znane, albowiem całkowicie improwizowana. Ekscentryczny detektyw Terry pracuje w Wydziale Zabójstw. Każdy nowy dzień oznacza dla niego nową sprawę o morderstwo. Do pomocy w jej rozwikłaniu każdego dnia zaprasza nową gwiazdę, która służy mu za partnerkę w sprawach zawodowych. Jednak, aby gościom nie było tak łatwo, nie otrzymują oni scenariusza, a ich występy są w całości improwizowane. Terry wraz z co rusz nowym partnerem musi szukać poszlak, przeprowadzać wywiady z podejrzanymi, aby na koniec otrzymać nazwisko zabójcy.

Wśród gościnnych gwiazd pierwszego sezonu znajdują się Sharon Stone, Conan O'Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Annie Murphy i Marshawn Lynch. Za scenariusz i produkcję Murdeville odpowiada Krister Johnson. Pełnił on także funkcję showrunnera.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Myślicie, że produkcja zrealizowana w taki sposób ma szansę na sukces?

Premiera 6-odcinkowego pierwszego sezonu serialu już 3 lutego 2022 roku tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix