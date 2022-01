Josh Duhamel dołącza do obsady 2. sezonu ''The Mighty Ducks: Game Changers'' 0

Po odejściu z obsady drugiego sezonu The Mighty Ducks: Game Changers gwiazdy tejże produkcji Emilio Esteveza, twórcy długo szukali kogoś nowego. Angaż otrzymał w końcu Josh Duhamel.

na zdjęciu Josh Duhamel, serial ''22.11.63''

Estevez wcielał się w postać Gordona Bombay’a, który w tej roli nie wystąpił tylko w nowym serialu Disney’a. Portretował również tego bohatera w filmowej serii Potężne Kaczory. Odszedł z serialu bowiem jak początkowo mówiono odmówił przestrzegania obowiązkowej polityki szczepień. Głównym powodem okazały się jednak różnice twórcze. Estevez nie potrafił porozumieć się z twórcami w kwestiach jego postaci.

Duhamel nie zastępuje Esteveza. Wcielić ma się on w całkowicie nową postać imieniem Gavin Cole. To były zawodnik NHL, który teraz został trenerem. Opisywany jest jako inspirujący, czarujący i trochę szalony mężczyzna prowadzący miejsce, w którym można grać w letniego hokeja. To właśnie tam w drugim sezonie wylądują członkowie Potężnych Kaczorów.

Serial The Mighty Ducks: Game Changers zadebiutował w marcu ubiegłego roku. Już w sierpniu otrzymał odnowienie na drugi sezon. W obsadzie znajdują się m.in. Lauren Graham, Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia i Julee Cerda.

Źrodło: Variety