Ethan Hawke obawiał się przyjąć rolę w ''Moon Knight'' - bał się, że nie pasuje do komiksowego świata

Ethan Hawke , który wciela się w czarny charakter w komiksowym serialu Disney+ Moon Knight , bardzo obawiał się przyjęcia tej roli. Aktor nie był pewien czy pasuje do komiksowego świata wykreowanego przez Marvel Cinematic Universe i Disney’a.

Jak powiedział w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów, świat komiksu wiele dla niego znaczył, gdy był młodszy. Hawke zawsze uważał, że istnieje pewien rodzaj aktora, który idealnie odnajduje się w tym wszechświecie i nigdy nie był pewnym czy jest jednym z nich. Aktor zdradził również, że wystąpienie w serialu, którego wszechświat jest mnie znany, jest o wiele łatwiejsze i złagodziło jego obawy.