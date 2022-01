Chris Evans i Dwayne Johnson w świątecznej produkcji Amazona ''Red One'' 0

Chris Evans wystąpi u boku Dwayne'a Johnsona w świątecznym filmie Amazona Red One. Obaj panowie wcielą się w pierwszoplanowe role.

na zdjęciu Chris Evans, film ''Avengers: Koniec gry''

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jeszcze w tym roku. Premierę filmu Amazon przewiduje zaś na okres świąteczny 2023 roku.

Fabularne szczegóły produkcji trzymane są w tajemnicy. Jedyne co zdradzono, to że ma to być wysokobudżetowa, pełna akcji komedia przygodowa, która przeniesie nas w różne zakątki kuli ziemskiej. Red One ma zapoczątkować nowe uniwersum bożonarodzeniowych filmów.

Za reżyserię i produkcję Red One odpowie Jake Kasdan, który ponownie po dwóch filmach z serii Jumanji spotka się na planie z Dwayne Johnsonem. Scenariusz do filmu pisze Chris Morgan, najbardziej znany z serii Szybcy i wściekli, opierając się na historii wymyślonej przez Hirama Garcię.

Chrisa Evansa z pewnością najbardziej kojarzycie z roli Steve’a Rigersa aka Kapitana Amerykę, w którego wciela się w filmach Marvela. Wystąpił także w udanym kryminale Na noże czy dramacie Operacja Bracia.

Źrodło: Deadline