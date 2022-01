Katarzyna Figura Człowiekiem 30-lecia "Wprost" oraz nowa data premiery filmu "Chrzciny" 0

Aktorka otrzymała prestiżowy tytuł Człowieka 30-lecia "Wprost" w kategorii kultura. Nagrodę zadedykowała Barbarze Krafftównie. Najnowszy film z udziałem Katarzyny Figury Chrzciny trafi do kin 18 listopada.

Katarzyna Figura - "Chrzciny"

Od 1991 roku tygodnik "Wprost" nagradza mianem Człowieka Roku osoby, które miały największy wpływ na życie w Polsce. W tym roku z okazji 30-lecia tytułu Człowieka Roku wręczono także jubileuszowe nagrody m.in. w kategorii kultura dla Katarzyny Figury.

W dzisiejszych trudnych czasach kultura i sztuka jest tą przestrzenią, gdzie możemy się spotkać, odnaleźć i zrozumieć. Chciałam zadedykować tę nagrodę wspaniałej artystce Barbarze Krafftównej, która wczoraj odeszła. Barbara była niezwykłą aktorką, która reprezentowała naszą sztukę od tylu lat nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Miałam szansę pracować z Barbarą w Teatrze Dramatycznym w spektaklach reżyserowanych przez Pawła Miśkiewicza "Peer Gynt. Szkice z dramatu Henryka Ibsena" i "Alicja". To była niezwykła praca, zresztą wszystko co stworzyła Barbara było wspaniałe i podkreślało, jak ważna jest dla nas kultura i sztuka.

powiedziała odbierając nagrodę Katarzyna Figura

Nowy film z udziałem aktorki Chrzciny w reżyserii Jakuba Skoczenia trafi do kin już 18 listopada.

Jego akcja rozgrywa się w grudniu 1981 roku. Bohaterka grana przez Katarzynę Figurę – Marianna to gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

