Lucy Liu gwiazdą limitowanej adaptacji nowej powieści Stephena Kinga ''Później''

Studio Blumhouse Television pracuje nad limitowaną adaptacją jednej z nowszych powieści amerykańskiego mistrza grozy Stephena Kinga. Mowa o książce Później, która wydana została w marcu ubiegłego roku. Rolę w produkcji otrzymała właśnie Lucy Liu.

na zdjęciu Lucy Liu, serial ''Dlaczego kobiety zabijają''

Aktorkę tą w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w serialu Dlaczego kobiety zabijają. Wystąpiła także w dobrze ocenianej serii Elementary. W przyszłym roku zaś pojawi się na kinowych ekranach w wielkim widowisku Shazam! Fury of the Gods. Nie podano postaci, w którą w serialu wcieli się Lucy Liu, ale spokojnie założyć możemy, że będzie to główna bohaterka Tia.

Serial opowie historię samotnej matki imieniem Tia, będącej właścicielką pewnej agencji literackiej i jej syna Jamiego, który posiada niezwykłą umiejętność – potrafi rozmawiać ze zmarłymi. Ci zaś nie mogą go okłamać, chłopak więc jest w stanie poznać sekrety niedostępne dla nikogo innego na świecie. Talent ten postanawia wykorzystać jego matka . Poprosi syna o skomunikowanie się ze zmarłym klientem, który nie ukończył swojego dzieła. Chce aby zmarły przedyktował mu zakończenie. Ma ona nadzieję, iż to uchroni jej firmę przed bankructwem. Kontakt ze światem zmarłych przynosi jednak nieoczekiwane i dość przerażające konsekwencje.

Książka Kinga opisywana jest jako horror w najlepszym wydaniu – przerażający i poruszający, lecz także jako historia o straconej niewinności i konieczności wyborów między dobrem a złem.

Za serial odpowiada Raelle Tucker, która napisała także scenariusz do odcinka pilotażowego. Później wyprodukują Jason Blum, Chris McCumber i Jeremy Gold.

Serial Później to drugi projekt Blumhouse i Kinga. Pierwszym jest film realizowany dla Netflixa opierający się na opowiadaniu Telefon pana Harrigana. Zdjęcia do niego zostały już ukończone, a zadebiutować ma jeszcze w tym roku.

Źrodło: Deadline