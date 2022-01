Jake Gyllenhaal gwiazdą i producentem thrillera ''Cut & Run'' 0

Jak donoszą zagraniczne media Jake Gyllenhaal ma zagrać główną rolę i zająć się produkcją thrillera Cut & Run. Film ten opowie o zuchwałych napadach na ekskluzywne statki.

na zdjęciu Jake Gyllenhaal, film ''Life''

Gyllenhaal ma wyprodukować film za pośrednictwem swojej firmy Nine Stories Productions. Scenariusz thrillera napisał John Glenn. Prawa do filmu ma wytwórnia New Regency Productions.

Szczegóły dotyczące fabuły filmu Cut & Run trzymane są w tajemnicy. Jedyne co wiadomo o produkcji to, że ma to być wysokobudżetowy i pełny akcji thriller rozgrywający się w znacznej mierze na wodzie. Poznamy grupę wykwalifikowanych złodziei, którzy używając niezwykle szybkich motorówek okradają właścicieli bogatych jachtów. Pewnego razu kradną jednak niewłaściwą rzecz niewłaściwej grupie osób, co wpędza ich w nie lada kłopoty.

Gyllenhall to utalentowany hollywoodzki aktor, który otrzymał nominację do Oscara za występ w filmie Tajemnica Brokeback Mountain. Był nominowany także do Złotych Globów za udział w dramacie Wolny strzelec i komedii Miłość i inne używki. W ostatnim czasie podziwiać go mogliśmy w dramacie Okja, thrillerze science fiction Life czy filmie Marvela Spider-Man: Daleko od domu. W roku na premierę z nim oczekuje kryminał Ambulans.

Źrodło: Deadline