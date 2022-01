Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

HBO zamawia 3. sezon serialu "Prawi Gemstonowie" 0

HBO ogłosiło, że cieszący się uznaniem krytyków serial komediowy Prawi Gemstonowie dostał zielone światła na realizację trzeciego sezonu.

Danny McBride, John Goodman, Edi Patterson i Adam Devine - "Prawi Gemstonowie"

9 stycznia premierę miała druga seria produkcji, w której główne role grają Danny McBride, John Goodman, Edi Patterson i Adam Devine. Sezon będzie liczył sobie dziewięć odcinków. Finał drugiego sezonu będzie miał miejsce 27 lutego.

O czym opowiada serial?

Drugie już pokolenie Gemstonów, rodziny o wielkich tradycjach telekaznodziejskich, to żywy dowód na to, że kult religijny bywa źródłem zysku w wielu postaciach, wliczając w to własny megakościoł. Najstarszy spośród trojga dorosłego rodzeństwa – Jesse Gemstone (Danny McBride) stara się iść w ślady ojca i wraz z bratem kontynuować jego dzieło. Okazuje się jednak, że grzechy jego przeszłości stanowią zagrożenie dla całej rodzinny.

Źrodło: HBO