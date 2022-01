Peter Dinklage wytknął hollywoodzkim twórcom hipokryzję związaną z łamaniem stereotypów. Aktorowi chodzi o to, że w przypadku osób niskorosłych nadal są one obecne.

Jest w tym wszystkim wiele hipokryzji. Nie mam zamiaru nikogo obrażać, ale byłem trochę zaskoczony, kiedy byli tak bardzo dumni z obsadzenia latynoskiej aktorki w roli Królewny Śnieżki. Wciąż jednak opowiadasz historię "Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków". Cofnij się o krok i spójrz na to, co tam robisz. To nie ma dla mnie sensu. Jesteś postępowy w pewnym sensie, ale nadal tworzysz tę pieprzoną historię o siedmiu krasnoludach żyjących razem w jaskini, co ty wyprawiasz, człowieku? Próbowałem to nagłośnić, ale nie jestem chyba wystarczająco głośny.

stwierdza Dinklage