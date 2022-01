Flula Borg dołącza do Adama Devina w spin-offie filmowej serii ''Pitch Perfect'' od Peacock 0

Platforma Peacock pracuje nad serialowym spin-offem filmowej serii Pitch Perfect. Projekt jest obecnie na etapie kompletowania obsady. Najnowszym nabytkiem jest Flula Borg, który wystąpił w drugim filmie z serii, gdzie sportretował Pietera Krämera.

film ''Pitch Perfect 2''

Do swojej roli powraca także Adam Devine, który w Bumpera Allena wcielił się w pierwszym i drugim filmie z komediowej serii.

Serial Peacock rozgrywać ma się kilka lat po wydarzeniach z filmu Pitch Perfect 2. Allen po tym, jak Pieter zaprosił go do Niemiec, pragnie wznowić swoją muzyczną karierę. Uważa, że ma szansę, bowiem niegdyś jedna z jego piosenek stała się wielkim hitem w Berlinie. Pieter również podupadł przez te kilka lat. To obecnie skompromitowany menedżer muzyczny, który podpisuje kontrakt z Allenem mając nadzieję na nowo zmienić go w wielką gwiazdkę.

W projekt jako producentka wykonawcza zaangażowana jest Elizabeth Banks, która wyreżyserowała drugi film z serii.

Pitch Perfect to muzyczna komedia zapoczątkowana w 2012 roku. Do tej pory powstały trzy filmy, które łącznie na całym świecie zarobiły prawie 600 milionów dolarów. Ich fabuła inspirowana jest książką Mickeya Rapkina.

